Gratteri nel mirino della ‘ndrangheta: scorta potenziata, viaggerà su due suv blindati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura a Catanzaro ha potenziato il dispositivo di protezione – scorta, dotazioni, sorveglianza – attorno a Nicola Gratteri, magistrato da trent'anni in prima linea nella lotta alla 'ndrangheta. Nei suoi confronti sono state riscontrate minacce credibili e circostanziate di attentato. fanpage

PTPaglioni : #Gratteri altro servitore dello Stato nel mirino. - vitcastagna : RT @anis_epis: Gratteri nel mirino della 'ndrangheta, rafforzata la scorta al procuratore di Catanzaro. #iostoconGratteri #23gennaio https… - anis_epis : Gratteri nel mirino della 'ndrangheta, rafforzata la scorta al procuratore di Catanzaro. #iostoconGratteri… -