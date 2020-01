Call of Duty: Modern Warfare, il bug che cancella le statistiche è stato parzialmente risolto (Di giovedì 23 gennaio 2020) In seguito ad un nuovo aggiornamento, all'interno di Call of Duty: Modern Warfare è comparso uno strano messaggio di errore che ha fatto allarmare i giocatori."I tuoi dati sono corrotti o non sono stati caricati correttamente" si legge nel messaggio, "devi resettare il tuo rango per sbloccare e continuare". La finestra di errore indicava poi due opzioni, "Sì" e "No", ma giustamente alcuni giocatori avevano paura di fare qualsiasi cosa per non rischiare in spiacevoli ed irreversibili inconvenienti. Inizialmente, Infinity Ward consigliava ai giocatori di non selezionare nessuna delle due opzioni e di chiudere il gioco.Da allora, lo sviluppatore ha studiato il problema e a quanto pare ha trovato una soluzione, anche se al momento risulta essere solo parziale. Infinity Ward ha spiegato che i giocatori che hanno scelto Sì in quel messaggio di errore vedranno comunque che le loro statistiche ... eurogamer

