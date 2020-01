Calciomercato Napoli, Lorenzo Tonelli saluta tifosi e compagni: destinazione Sampdoria (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lorenzo Tonelli ha anticipato di fatto la notizia del suo addio al Napoli. Il difensore ha scritto sui propri account social un messaggio per salutare gli azzurri, prima di traferirsi nella Sampdoria. “Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo! Porterò sempre Napoli nel cuore”. Parole che sono state molto apprezzate dai commenti rilasciati dai tifosi partenopei. Lorenzo Tonelli non ha avuto tantissimo spazio in questi anni, ma si è tolto comunque lo sfizio di segnare qualche goal con la maglia azzurra. Il difensore tornerà a Genova, dove ha già giocato l’anno scorso. I ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, accordo con l'#Inter per #Politano ?? -