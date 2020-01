VIDEO Michal Brezina si porta al comando dopo lo short program agli Europei 2020 di Graz. Riviviamo la performance (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il veterano Michal Brezina ha conquistato il primo posto provvisorio dopo lo short program individuale maschile ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, in fase di svolgimento nella città austriaca di Graz. Il ceco è stato uno dei pochi del lotto a pattinare un programma pulito, impreziosito dall’ottima combinazione quadruplo salchow/doppio toeloop, dal triplo flip e dal triplo axel Grazie ai quali ha fiorato i 90 punti con 89.77 (48.05, 41.72). Riviviamo il programma del pattinatore, interpretato su “Baby Did a Bad Bad Thing” di Chris Isaak. IL VIDEO DELLO short program DI Michal Brezina Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ISU Figure Skating (EuroFigure2020 Event) oasport

