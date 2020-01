Traffico Roma del 22-01-2020 ore 09:30 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN ZONA LA GIUSTINIANA ALTEZZA VIA CAPPELLETTA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA BRACCIANENSE. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEI MONFORTANI IN DIREZIONE G.R.A: INEVITABILI I DISAGI IN TUTTA LA ZONA DI SANT’ONOFRIO. ALTRO INCIDENTE SU Via della Pisana ALL’ALTEZZA DI Via Pietro Tenerani, CI TROVIAMO IN PROSSIMITà DI Via di Bravetta: Traffico CONGESTIONATO TRA VIA AURELIA ANTICA E VIALE MORETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CRITICA LA SITUAZIONE AL GIANICOLENSE DOVE PER URGENTI LAVORI LA NOTTE SCORSA SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA OTTAVIO GASPARRI TRA LA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E VIA VITELLIA, ZONA VILLA PAMPHILI. IL Traffico È CONGESTIONATO IN TUTTA LA ZONA, SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -