Terry Jones morto, il membro fondatore dei Monty Python aveva 77 anni: è stato il folle che tentò di dare organicità alla loro comicità impazzita (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Terry Jones e i suoi fratelli Monty Python. Uno dei membri fondatori, attore e regista dei tre celeberrimi film del gruppo comico inglese, è morto all’età di 77 anni nella sua casa londinese. Soffriva dal 2015 di una rara forma di demenza senile e i suoi ultimi anni di vita li ha passati accudito e aiutato dai suoi familiari. Gallese, con la passionaccia per la storia (medioevale, of course), coronata da una laurea ad Oxford, Jones conobbe proprio tra le aule della rinomata università inglese il futuro collega Michael Palin. Successivamente incontrarono John Cleese, Eric Idle e Graham Chapman che studiavano a Cambridge, a cui si aggiungerà Terry Gilliam, il Python americano incontrato a New York. La prima collaborazione tra le due correnti iniziali dei Python avviene nel 1964 quando iniziano a lavorare tutti insieme in radio e poi prosegue nel 1966 con The Frost Report sulla BBC. Anche ... ilfattoquotidiano

