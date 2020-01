Terremoto in Turchia: scossa di magnitudo 5.5 nei pressi di Smirne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Allarme in Turchia, dove negli ultimi minuti è stata registrata una scossa di Terremoto di 5.5 gradi della scala Richter a qualche decina di chilometri dalla città di Smirne, vicino alle coste del Mar Egeo. Secondo le rilevazioni attualmente in circolazione, la scossa è avvenuta intorno alle 22:22 ora locale ed aveva un ipocentro situato a circa dieci chilometri di profondità nel sottosuolo. Per il momento le autorità di Ankara non segnalano la presenza di morti o feriti ma si attendono aggiornamenti sul caso. notizie

