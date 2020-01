Spenser Confidential con Mark Wahlberg arriva su Netflix - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Mark Wahlberg torna in un film di Peter Berg per Netflix. Spenser Confidential è il prossimo film d’azione che lo vede protagonista, ecco il primo trailer e quando sarà disponibile Mark Wahlberg torna con Spenser Confidential, film targato Netflix e diretto da Peter Berg, in cui azione e commedia sono le caratteristiche principali. Spenser Confidential, la trama del film Spenser è un ex poliziotto di Boston da poco uscito di prigione. Una volta fuori dovrà fare i conti non soltanto con gli eventi delle sua vita che ormai sono cambiati, come il rapporto con l’ex fidanzata Cissy, ma anche con chi lo vuole morto. Spenser infatti era finito in prigione a seguito della scoperta della verità su di un misterioso omicidio ma ora, di nuovo libero, ha intenzione di fare giustizia. Ad aiutarlo ci saranno l’ex compagna Cissy, l’amico di vecchia data nonché allenatore di ... ilgiornale

