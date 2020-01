Senago, spacciatori in fuga nel parco delle Groane: lanciano machete e droga (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continua l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti per gli agenti della Polizia Locale di Senago. Poco dopo le 15 gli uomini di pattuglia sulla Sp119 hanno notato alcuni movimenti sospetti al confine con Bollate. Hanno bloccato tre persone, ferme all ingresso dell area verde delle Groane, verosimilmente per acquistare dello stupefacente. Intanto all’interno dell area boschiva è scattato il fuggi fuggi degli spacciatori che, temendo di essere fermati, si sono liberati di quanto avevano addosso. A pochi metri di distanza gli agenti hanno ritrovato due dosi di cocaina ed un machete. su Il Notiziario. ilnotiziario

Senago : fuggi fuggi di spacciatori alla vista dei vigli - lasciano machete e cocaina nel bosco : Continua l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti per gli agenti della Polizia Locale di Senago . Poco dopo le 15 gli uomini di pattuglia sulla Sp119 hanno notato alcuni movimenti sospetti al confine con Bollate. Hanno bloccato tre persone, ferme all ingresso dell area verde delle Groane, verosimilmente per acquistare dello stupefacente. Intanto all’interno dell area boschiva è scattato il fuggi fuggi degli ...

Senago - i vigili inseguono nel bosco gli spacciatori che gettano la droga : Operazione antidroga della Polizia Locale, a Senago, inseguimento nei boschi delle Groane e sequestro di 18 dosi di cocaina Ben 11,5 grammi di stupefacente recuperato dagli agenti di Polizia Locale. Gli uomini del comandante Fabio Tagliabue sono intervenuti poco dopo le 17 sulla sp119 in seguito ad una segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto hanno subito individuato alcuni pusher, presumibilmente di origine nordafricana, che alla vista degli ...

ilNotiziarioInd : Senago: fuggi fuggi di spacciatori alla vista dei vigli, lasciano machete e cocaina nel bosco -… -