Selene Barbuscia morta per overdose a Olbia: "Mamma aiuto, mi ammazzano" Selene Barbuscia è la ragazza di 32 anni trovata morta a Olbia lo scorso 4 luglio: il suo caso rimane un mistero. Infatti, la madre della giovanissima sostiene che Selene temesse gli aghi; eppure le indagini rivelano che sia morta per una dose di stupefacenti iniettati in vena. Poco prima del suicidio, inoltre, Selene si sarebbe rivolta alla madre: "Mamma aiuto, mi ammazzano". Selene Barbuscia morta a Olbia Gli ultimi aggiornamenti sul caso del suicidio di Selene Barbuscia lasciano aperti numerosi interrogativi: la 32enne trovata morta a Olbia si sarebbe initettata stupefacenti. Alla base del suo gesto, appunto, ci sarebbe l'iniezione di sostanze in vena. La mamma Daniela, però, non riesce a credere a questa versione e chiede la riapertura delle indagini: Selene temeva gli aghi. Madre di un figlio, Selene ha perso la vita nella sua abitazione in via Peruzzi, poco ...

