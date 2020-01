Sanremo 2020, Ornella Vanoni: "Vorrei le candele di Gwyneth Paltrow sul palco" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per Sanremo 2020 Ornella Vanoni ha proposto su Twitter le famigerate candele di Gwyneth Paltrow per abbellire il palco del Teatro Ariston. Per questo Sanremo 2020, l'idea più moderna l'ha avuta Ornella Vanoni: con un post su Twitter la cantante ha proposto di sostituire le solite decorazioni floreali attorno al palco dell'Ariston con le candele di Gwyneth Paltrow di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, soprattutto in merito al loro prezioso aroma. "Intorno al palco dell'Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow." suggerisce Ornella Vanoni e l'idea, per quanto improbabile ci sembra sicuramente più moderna delle recenti dichiarazioni di Amadeus. Nei giorni scorsi Gwyneth Paltrow ha lanciato una candela che profuma come la sua ... movieplayer

