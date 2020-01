Sanremo 2020, i duetti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella serata speciale di Sanremo, giovedì 6 febbraio, per celebrare i 70 anni del festival, ogni Campione interpreterà un brano che ha segnato la storia della manifestazione. Nel farlo, molti hanno scelto di farsi accompagnare da altri artisti.Ecco tutti i duetti della terza serata di Sanremo 2020:AnastasioSpalle al muro (Renato Zero, Sanremo 1991)Piero Pelù Cuore matto (Little Tony e Mario Zelinotti, Sanremo 1967)Elodie con Aeham AhmadAdesso tu (Eros Ramazzotti, Sanremo 1986)Elettra Lamborghini con Myss KetaNon succederà più (Claudia Mori, ospite a Sanremo 1982)Giordana AngiLa nevicata del ’56 (Mia Martini, Sanremo 1990)Diodato24mila baci (Adriano Celentano e Little Tony, Sanremo 1961)Raphael Gualazzi con Simona MolinariE se domani (Fausto Cigliano e Gene Pitney, Sanremo 1964)Francesco ... huffingtonpost

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -