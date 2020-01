Salvo Veneziano furioso con Alfonso Signorini: “Due pesi e due misure, siete dei moralisti” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvo Veneziano non l’ha presa bene. Insomma, come avrebbe potuto? Fatto sta che non si è rintanato in un pesante silenzio, ha preferito alzare la testa e rispondere a tono. Nelle ultime ore ha sottolineato quanto, secondo il suo punto di vista, Signorini e il Grande Fratello abbiano applicato “due pesi e due misure“, vediamo perché. Salvo sul piede di guerra Qualche giorno fa Salvo scriveva, sulla propria pagina Instagram: “Buongiorno… A volte le esperienze negative fanno crescere servono soprattutto a farci capire tante cose… Sono una persona che crede ancora nell’amicizia. Mi sono preso la colpa di tutto pubblicamente pensando di ricevere un minimo di sostegno da parte dei miei compagni di gioco, invece ho visto e sentito il modo in cui mi hanno puntato il dito come se loro fossero estranei al discorso Ormai l’amicizia vera è una ... velvetgossip

casino90210 : RT @Notiziedi_it: Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano vs Alfonso Signorini: “L’iperbole non è per tutti: dipende da chi sei!” | Video… - 5Piccola : RT @Notiziedi_it: Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano vs Alfonso Signorini: “L’iperbole non è per tutti: dipende da chi sei!” | Video… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano vs Alfonso Signorini: “L’iperbole non è per tutti: dipende da chi sei!” |… -