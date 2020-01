Reggio Calabria, furbetti del cartellino: dopo il timbro slot-machine e relax (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nel mirino della Guardia di Finanza finiscono ancora una volta presunti furbetti del cartellino. Emerge quest’oggi l’operazione ribattezzata “Polo sanitario” che riguarda numerosi dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria che, dopo aver timbrato il cartellino sono stati ripresi allontanarsi per giocare alle slot-machine, andare in chiesa o girovagare per la città. furbetti del cartellino tra slot machine e giri in centro Un modus operandi reiterato nel tempo quello ripreso dagli agenti e investigatori della Guardia di Finanza che, coordinati dalla Procura di Palmi diretta da Ottavio Sferlazza, hanno così inchiodato con prove numerosi dipendenti dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Sono 13, secondo quanto confermato da Ansa, i dipendenti contro i quali sono state emesse misure cautelari mentre altri 25 dipendenti risultano indagati. ... thesocialpost

