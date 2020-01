Perché continua a mancarci Mattia Torre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un film ("Figli con Mastandrea e Cortellesi) e un monologo teatrale ("Perfetta" con Geppi Cucciari) dell’autore scomparso pochi mesi fa trasformano i problemi quotidiani in un viaggio dentro le ossessioni dell’Italia di oggi. Un cortocircuito ininterrotto tra personale e politico. Una pacifica dichiarazione di guerra a tutti i conformismi "Figli" di Mattia Torre: le pagine della sceneggiatura " Il voto infelice e contento. Le elezioni del 2018 viste da Mattia Torre" Mattia Torre, l'alter ego di una generazione che si racconta in suo nome" "In corsia c’è la luce del mondo": quando Mattia Torre raccontava la “Linea verticale”" espresso.repubblica

- Pupkin_Italia : RT @espressonline: Perché continua a mancarci Mattia Torre -