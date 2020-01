Parla Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia: “Lotta da quando è nata” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Intervistato da Chi, Pietro Delle Piane, compagno e futuro marito di Antonella Elia, ha Parlato della fidanzata, attualmente impegnata con il Grande Fratello Vip. L’ex ragazza di Non È La Rai si sta certamente facendo notare nel corso di questa edizione. Delle Piane ha raccontato del loro rapporto, ma anche ha affrontato un argomento molto importante per Antonella, ovvero il suo desiderio di maternità. Antonella Elia attraverso le parole del compagno Pietro riconosce che la sua compagna è tra gli inquilini più peperini di questo GF Vip, ma lui che la conosce bene, prova a spiegare l’origine di alcuni suoi atteggiamenti. Delle Piane descrive la Elia: “Come una donna che lotta da quando è nata“. Le sue sono parole di un uomo molto innamorato. “È una rosa che può pungere se la prendi dalla parte sbagliata, ma va apprezzata proprio per il suo essere sempre ‘nuda’. Sa lasciare ... thesocialpost

LBoni60 : RT @msdsalute: Il Dottor Pietro Salvetti, Medico Trasfusionista, ci parla dell’importanza della #donazione come gesto di consapevolezza e s… - msdsalute : Il Dottor Pietro Salvetti, Medico Trasfusionista, ci parla dell’importanza della #donazione come gesto di consapevo… - MentalitaMilan : @PianiMino @pietro_1492 Se al @acmilan funzionasse tutto, una pippa clamorosa come Borini dovrebbe pagare il biglie… -