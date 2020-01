Mobilità - Telepass e Arval insieme per Next (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Next, il "Telepass connesso del futuro" realizzato in partnership con Arval, sarà disponibile progressivamente da febbraio per i clienti del gruppo. Per l'ad Gabriele Benedetto di Telepass si tratta di un dispositivo più intelligente e con una maggiore connettività. Avrà una dimensione simile a quello attuale e non richiederà una installazione particolare. Verrà attivato in remoto da Telepass, sarà a interazione vocale e consentirà allautomobile di valutare lattivazione dei servizi in base alle preferenze impostate dal cliente. Con Next si potrà parcheggiare sulle strisce blu, fare il pieno e trovare l'auto pulita, aprire il cancello di casa ed essere avvisati quando fare il cambio delle gomme. Next inoltre avviserà l'utente quando deve pagare il parcheggio o se deve posteggiare l'auto perché si trova in prossimità di una zona a traffico limitato.Innovazione che parte ... quattroruote

