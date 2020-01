Manchester United, troppe proteste con l’arbitro: la FA apre inchiesta per cattiva condotta (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le eccessive proteste nei confronti dell'arbitro nel corso dell'ultimo match di campionato contro il Liverpool rischiano di costare caro ai giocatori del Manchester United. La Federcalcio inglese ha annunciato in un comunicato, l'apertura di un'indagine nei confronti dei Red Devils per la cattiva condotta degli uomini di Solskjaer nella supersfida in casa della capolista. fanpage

