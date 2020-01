LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: eliminati Sinner e Berrettini, l’Italia si aggrappa a Fognini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Sinner-FUCSOVICS LA CRONACA DI BERRETTINI-SANDGREN LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO I risultati AGGIORNATI DEGLI Australian Open (22 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SANDGREN (22 gennaio), SI COMINCIA ALLE ORE 04.00 ITALIANE 8.20: Per quanto riguarda il tabellone femminile, la graca Sakkari supera 7-6 (4) 6-5 la giapponese Hibino e guadagna l’accesso al terzo turno dove affronterà la vincente del confronto tra Rus e Keys (testa di serie n.10). 8.11: Finisce qui l’avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open 2020: l’azzurro è stato sconfitto dall’americano Sandgren con il punteggio di 7-6 (7) 6-4 4-6 2-6 7-5 ed accede al terzo turno dove affronterà l’altro statunitense Querrey. 8.10: Berrettini, inaspettatamente, subisce il break dall’americano che potrà ... oasport

zazoomblog : LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 3-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’esperienza batte il fenomeno! L’azzurro esce d… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Sandgren 6-7 4-6 6-4 6-2 2-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: si arriva a grandi passi verso la fas… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini va al quinto set! Sinner perde contro Fucsovi… -