La Spezia, uomo muore travolto da un treno. Il secondo caso in sei mesi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'incidente è avvenuto all'altezza della stazione ferroviaria di Luni ieri sera intorno alle 22 e 15. La vittima è un uomo, anche se le condizioni del corpo hanno reso al momento impossibile l'identificazione. Si tratta del secondo investimento nel giro di sei mesi nelle vicinanze della stazione ligure. fanpage

