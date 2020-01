Il mio problema non è solo Salvini che citofona a un minorenne tunisino, ma la signora Anna Rita e il Far West bolognese in cui crede di vivere (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il mio problema non è solo Matteo Salvini, che ha violato un principio di civiltà e che rischia una denuncia per ben 4 reati come ha documentato un avvocato oggi a TPI. Il mio problema è Anna Rita, la signora italiana che ha accolto il leader leghista e lo ha scortato fin davanti la casa di una famiglia tunisina che vive in un quartiere nella periferia di Bologna. Per poi esortare affinché Salvini si attaccasse brutalmente al loro citofono abusando della dimensione privata, e chiedesse loro : “È vero che qui spacciate?”. E va in scena la più vergognosa delle querelle degli ultimi mesi, la più grave, che riguarda l’ex ministro dell’Interno, uomo di Stato e che rappresenta milioni di italiani nel suolo ruolo di leader di partito. La storia è questa: una donna, di cui non riporterò il cognome (anche se è già ampiamente circolato) al fine di evitare che si alimentino atre ritorsioni nei ... tpi

