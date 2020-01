Gerry Scotti: moglie, figlio, altezza, peso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Attore, politico, speaker radiofonico, ma soprattutto conduttore: Gerry Scotti è il signore del quiz di Canale 5, uno stakanovista del piccolo schermo. Conosciamo meglio il popolare presentatore.Nato come Virginio Scotti a Miradolo Terme l'8 agosto del 1956, il padre lavora come tipografo al Corriere della Sera, la madre è una casalinga. Si trasferisce a Milano per fare il liceo classico e si iscrive a Giurisprudenza, ma molla a due esami dal conseguimento del titolo.Gerry Scotti: moglie, figlio, altezza, peso 22 gennaio 2020 08:01. blogo

Cellacchione1 : Ma perché c'è Gerry Scotti lì dietro? - whatif_Ihateyou : RT @aoutlentilles: meme di gerry scotti che dice mio dio ma parla di me - Sylvia_Pagni : Non dimentichiamo che siamo famosi nel mondo per la MELODIA ITALIANA...da sempre @NicoSavi @QuiMediaset_it… -