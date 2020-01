eSports, ecco i modelli di business dei club che stanno funzionando nel calcio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il calcio si trova di fronte a una grande sfida: come attirare le nuove generazioni. Integrare la tecnologia nei match, sviluppare stadi intelligenti e l’utilizzo efficiente dei social media non è bastato. L’ultima frontiera sono gli eSport. È interessante notare che mentre le migliori squadre di calcio stanno conquistando nuovi fan in Cina, India, Indonesia … L'articolo eSports, ecco i modelli di business dei club che stanno funzionando nel calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. calcioefinanza

giuberny : RT @CalcioFinanza: Esports, ecco i modelli di business dei club che stanno funzionando nel calcio. L'analisi a cura di Sport Digital House… - CalcioFinanza : Esports, ecco i modelli di business dei club che stanno funzionando nel calcio. L'analisi a cura di Sport Digital H… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Esports, ecco i modelli di business dei club che stanno funzionando nel calcio: Il calcio si tr… -