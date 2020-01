E.Romagna: Casini, stimo Mihajlovic ma conosca Bonaccini’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Non condivido per nulla i giudizi politici di Mihajlovic al ‘Resto del Carlino’ ma la mia stima per l’allenatore e l’uomo non cambia! Forse dovrebbe conoscere anche Bonaccini…” Lo scrive su Instagram Pier Ferdinando Casini. L'articolo E.Romagna: Casini, stimo Mihajlovic ma conosca Bonaccini’ CalcioWeb. calcioweb.eu

periucs : Emilia Romagna, Pier Ferdinando Casini smonta le Sardine: 'Pericoloso seguirle, Bonaccini rischia grosso' - VedeleAngela : RT @51fini: Emilia Romagna, Pier Ferdinando Casini smonta le Sardine: 'Pericoloso seguirle, Bonaccini rischia grosso” ?@Pierferdinando? ?@s… - RobertoZucchi11 : Emilia Romagna, Pier Ferdinando Casini avverte Bonaccini: 'Sulle Sardine scelta poco intelligente' -