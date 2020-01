Coppa Italia, Juventus Roma 1-0 LIVE: Cristiano Ronaldo buca Pau Lopez (Di mercoledì 22 gennaio 2020) All’Allianz Stadium, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Juventus e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Roma si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Roma 1-0 MOVIOLA 26′ Gol Ronaldo – Cristiano Ronaldo buca Pau Lopez con un sinistro potente e preciso 20′ Tiro Kluivert – Ci prova Kluivert deviando un tiro di Florenzi: palla alta 18′ Imbucata di Kalinc – Bell’azione della Roma, Kalinic serve Kluivert al limite dell’area, ma la palla è troppo lunga 3′ Tiro Ronaldo – Grande azione personale di Ronaldo ma il tiro è sbilenco: palla in fallo laterale 1′ Fischio d’inizio – Parte la ... calcionews24

