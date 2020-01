Concorso Cancellieri 2020 Ministero Giustizia: bando, numero posti e requisiti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Concorso Cancellieri 2020 Ministero Giustizia: bando, numero posti e requisiti Concorso Cancellieri 2020 – Se pochi giorni fa abbiamo parlato (qui il nostro articolo) del bando con 109 posti a disposizione per conducenti automezzi di seguito parliamo dell’opportunità per futuri Cancellieri. Secondo le previsioni il Ministero della Giustizia dovrebbe pubblicare il bando entro il primo semestre del 2020. Concorso Cancellieri 2020, 2700 posti disponibili Secondo i rumors saranno 2700 i posti disponibili. Non dovrebbe esserci la laurea tra i titoli previsti: si tratterebbe dunque di una opportunità aperta ai diplomati. Mentre vi sono dubbi, secondo quanto scrivono siti specializzati, sulla certificazione B2 come condizione di partecipazione per attestare la conoscenza della lingua inglese. I posti saranno a tempo indeterminato e dei 2700 posti vi saranno ... termometropolitico

