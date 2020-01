Chi sono i pirati dei libri online (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Scaricare libri gratis crea un danno economico, anche in termini di perdita di posti di lavoro: ben 528 milioni di euro è il mancato fatturato che la pirateria dei libri sottrae ogni anno al settore editoriale librario, pari al 23% del mercato complessivo (escludendo il settore scolastico e l'export). Mentre per il sistema Italia la perdita é di 1,3 miliardi che si traduce per il fisco in 216 milioni in meno ogni anno. Valori che si traducono in una mancata occupazione per 3.600 persone nella filiera, 8.800 posti tenendo conto anche dell'indotto. Ma di quello che è a tutti gli effetti un reato, c'è poca consapevolezza tra i 'pirati' che sono per lo più studenti universitari e professionisti: 1 su 3 (il 36%) sopra i 15 anni ha compiuto almeno un atto di pirateria in campo editoriale nell'ultimo anno, ma la percentuale sale all'80% per gli studenti universitari e al 61% ... agi

