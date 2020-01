Cecilia Rodriguez fa un avvertimento ad Ignazio Moser: “Non avverrà mai!” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cecilia Rodriguez, prima del suo debutto nel ruolo di conduttrice ad Ex On the Beach, ha lanciato un avvertimento al suo fidanzato Ignazio Moser Cecilia Rodriguez è pronta più che mai a fare il suo debutto nel ruolo di conduttrice sul piccolo schermo degli italiani. Come già annunciato negli scorsi mesi, la sorella di Belen … L'articolo Cecilia Rodriguez fa un avvertimento ad Ignazio Moser: “Non avverrà mai!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

tvblogit : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Blogo: 'La conduzione di Ex On The Beach? Credevamo a uno scherzo de Le Iene' - zazoomnews : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Blogo: La conduzione di Ex On The Beach? Credevamo a uno scherzo de Le Iene -… - SerieTvserie : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Blogo: 'La conduzione di Ex On The Beach? Credevamo a uno scherzo de Le Iene' -