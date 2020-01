Bianca Guaccero lascia la Rai. Viene fuori la verità: dove trasloca e cosa farà (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Indiscrezione choc per tutti i fan di Bianca Guaccero e della sua versione di ”Detto fatto”, il programma di intrattenimento pomeridiano in onda su Rai due. La conduttrice è al timone del programma da due anni, ma potrebbe presto lasciare il programma di Rai 2. Il settimana Chi ha lanciato la notizia pochi giorni fa, ma oggi torna con dettagli sul clamoroso ‘trasloco’. Subentrata al posto di Caterina Balivo, al timone di Vieni da me, la bella Bianca si è fatta apprezzare sin da subito e ha raccolto molti consensi. Gli ascolti tuttavia non sono mai stati quelli sperati dalla Rai e forse è anche per questo motivo che la conduttrice lascerà l’azienda. Per il momento la bella conduttrice 39enne non ha confermato né smentito i gossip. Di certo Bianca Guaccero condurrà Detto Fatto fino a maggio.



Anche se gli ascolti del ... caffeinamagazine

Noovyis : (Bianca Guaccero lascia la Rai. Viene fuori la verità: dove trasloca e cosa farà) Playhitmusic -… - lamescolanza : Bianca Guaccero saluta la Rai, sfiderà Federica Panicucci - Il Decoder - 361_magazine : Nuova avventura per #BiancaGuaccero? -