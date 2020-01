Australian Open 2020, Jannik Sinner: “Fucsovics ha giocato meglio di me, devo imparare a battere i giocatori solidi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è conclusa al secondo turno l’avventura di Jannik Sinner negli Australian Open 2020. L’azzurrino, impegnato per la prima nel tabellone principale di uno Slam, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’ungherese Marton Fuscovics, impostosi in tre set. Una partita nella quale il magiaro ha saputo interpretare meglio le condizioni difficili dell’incontro: tanto vento e palla spesso non facile da leggere. Tutti aspetti che, in un tennista di poca esperienza come Jannik, hanno fatto la differenza. Tuttavia, il 18enne del Bel Paese non cerca scuse e analizza poco dopo il match l’andamento dello stesso: “Lui ha giocato meglio di me, ha fatto le cose giuste, ha meritato di vincere, non so cosa avrei potuto fare di più, magari spostarlo, cercare di venire di più a rete. devo imparare queste cose, magari variare e sporcare di più la palla. ... oasport

