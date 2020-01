AltraBenevento, Corona ‘interroga’ l’Asl: “Perchè non ha comprato il palazzo ex Inps?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione AltraBenevento, a firma del presidente Gabriele Corona. “Lettera aperta ai vertici del servizio sanitario regionale e nazionale. Perché la ASL non ha acquistato il grande palazzo ex INPS al prezzo molto vantaggioso di 2 milioni e 100 mila euro? In quell’edificio al centro della città si potevano collocare uffici e servizi sanitari ed invece una società avellinese lo vuole abbattere e ricostruire per realizzare appartamenti di lusso e un nuovo ipermercato. AltraBenevento ha inviato questa mattina una lettera al Direttore Generale della ASL di Benevento, al presidente e all’assessore alla Sanità della Regione Campania e al ministro della Salute in merito al mancato acquisto del grande palazzo ex INPS nel quale si potrebbero collocare gli uffici e i servizi ... anteprima24

AltraBenevento Corona Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : AltraBenevento Corona