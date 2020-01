Virus misterioso cinese: controllo sui voli aerei (Di martedì 21 gennaio 2020) Il misterioso Virus cinese che arriva dalla Cina continua a far paura. E non solo più nel paese asiatico, ma anche fuori dai suoi confini. Aumentano le vittime del nuovo coronaVirus, che si trasmette da uomo a uomo, così come i casi. Anche fuori dalla Cina. E scattano maggiori controlli sui voli aerei per impedirne la diffusione. Il nuovo coronaVirus, della stessa famiglia della Sars, che ha ucciso 6 persone e causato 200 casi certi (anche se gli esperti parlano di più di 1700), fa paura. Il centro dell’epidemia pare essere la città di Wuhan. E si è scoperto che è trasmissibile da uomo a uomo, come confermato dal direttore Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza e dalla Commissione della salute pubblica del governo cinese. Fuori dai confini cinese cresce la preoccupazione, anche perché in questi giorni si celebra il Capodanno cinese ... bigodino

repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -