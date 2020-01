Violazioni Covisoc, deferimentii per l’Us Avellino e Claudio Mauriello (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Claudio Mauriello e l’Us Avellino 1912 sono stati deferiti. Un deferimento nato dalla segnalazione dalla Co.Visoc al Procuratore Federale che ha provveduto al deferimento al TFN (Tribunale Federale Nazionale). “Claudio Mauriello, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore della Società U.S. Avellino 1912 S.r.l., all’epoca dei fatti: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, del C.G.S. e 85, lett. C), par. III) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., entro a data del 30 novembre 2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2019. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, ... anteprima24

ottopagine : Avellino, arriva il deferimento per violazioni covisoc #Avellino - wam_the : Avellino Calcio - Deferito Mauriello per violazioni Covisoc, il 23 l'udienza - m_freda21 : Avellino Calcio - Deferito Mauriello per violazioni Covisoc, il 23 l'udienza -