Torna “L’amica geniale” | Lila e Lenù tra passioni e scoperte

Torna dal 10 febbraio su Rai1 la serie-evento "L'amica geniale" con otto nuovi episodi tratti dal libro di Elena Ferrante "Storia del nuovo cognome". In questo secondo capitolo Lila (interpretata da Gaia Girace) si ritrova chiusa in un ruolo di moglie che non le appartiene, vittima anche della violenza del marito, mentre Elena (Margherita Mazzucco) attraversa una impasse nella sua carriera di studentessa modello. L'incontro, durante una vacanza ad Ischia, con Nino Sarratore, lo studente politicamente impegnato, cambierà il corso della vita delle due amiche, che si affrancheranno del rione e dalla loro passata esistenza. E sono proprio gli episodi di Ischia, il quarto e quinto, che vedono un avvicendamento alla regia, perché Alice Rohrwacher è dietro la macchina da presa al posto di Saverio Costanzo, cosceneggiatore e regista di tutti gli altri.

