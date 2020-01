TG RDN del 21-01-2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) IN CAMPIDOGLIO PROTESTA CONTRO DISCARICA A MONTE CARNEVALE Roma – Centinaia di cittadini della Valle Galeria si sono riuniti questa mattina davanti all’ingresso del Campidoglio per protestare contro la decisione della Giunta di localizzare in una cava di Monte Carnevale, di fronte a Malagrotta, la discarica di Roma. Una delegazione ha poi incontrato la delegata comunale ai Rifiuti, Valeria Allegro, la quale ha ribadito che l’amministrazione ha individuato il sito nell’ambito del Piano regionale dei rifiuti. Pronta la replica del comitato Valle Galeria: “Ci sono responsabilita’ penali. Presenteremo una denuncia contro il Comune e la Regione”. ORDINE MEDICI ROMA: INCIDENTI E CADUTE IN AUMENTO PER STRADE BUIE Sono aumentati a Roma gli incidenti stradali a causa di una scarsa illuminazione e di marciapiedi sconnessi. A lanciare l’allarme ... romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 21-01-2020 ore 17:00: INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 16:10: romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati… - romadailynews : Traffico Roma del 21-01-2020 ore 15:30: PER INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA… -