Terremoto in Puglia | trema il Gargano Paura tra la gente | l' esperto | Sismicità di

Terremoto in tempo reale - forte scossa in Puglia - trema la terra nel foggiano : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una forte scossa di Terremoto in Puglia sul Gargano. L’evento sismico, di magnitudo 3.6, si è verificato alle 4,24. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Carpino a una profondità di 20 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono stati i seguenti: Cagnano Varano, Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Monte ...

Lieve scossa di Terremoto avvertita in Puglia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.2 si è verificato a 4 km ovest da Alberobello (BA) alle 06:00:48, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato Lievemente avvertito nei Comuni vicini all’epicentro, in provincia di Brindisi e di Taranto.L'articolo Lieve scossa di terremoto avvertita in Puglia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Andria : scossa in Puglia - cosa è accaduto : Un Terremoto si è verificato stamattina a pochi km da Andria: scossa in Puglia di magnitudo 2.7, cosa è accaduto, la situazione aggiornata. Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 è stata avvertita stamattina in Puglia. L’epicentro del Terremoto ad appena 5 km da Andria, uno dei capoluoghi della provincia a Nord di Bari di […] L'articolo Terremoto Andria: scossa in Puglia, cosa è accaduto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Terremoto in tempo reale - trema la terra in Puglia - scossa nel foggiano : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato nella notte appena trascorsa una scossa di Terremoto in Puglia. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, si è verificato alle ore 1,33 di oggi a una profondità di soli 5 chilometri dalla crosta terrestre. L’epicentro del Terremoto è stato segnalato a soli 2 chilometri da Lesina. La scossa è stata avvertita anche in altri comuni del foggiano quali: Poggio Imperiale, ...

Terremoto oggi in Italia/ Ingv : dopo Umbria e Basilicata - scosse in Puglia e Sicilia : Terremoto oggi tra Macerata e Perugia di magnitudo 3.3 su scala Richter. Ingv, ultime scosse: sisma anche a Norcia. Trema la terra in Basilicata

Terremoto in tempo reale oggi - lieve scossa in Puglia - trema la terra a Manfredonia : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una lieve scossa di Terremoto in Puglia. L’evento sismico, di magnitudo 1.6, si è verificato nei pressi di Manfredonia alle ore 11,18. L’epicentro della scossa è stato individuato a una profondità di 14 chilometri dalla crosta terrestre. Il tremolio della terra, oltre a Manfredonia è stato anche avvertito a Mattinata, Monte Sant’Angelo e Carpino, tutti comuni in ...