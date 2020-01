San Salvatore Telesino: tentano furto in un capannone, poi scappano (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Tentato furto questa sera a San Salvatore Telesino. Il titolare di un capannone ha immediatamente allertato gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Telese Terme che hanno anche dato vita a un inseguimento a piedi per fermare e individuare i due malviventi, ma senza risultato. I ladri avevano provato a rubare alcune bibite prima di darsi alla fuga a mani vuote. L'articolo San Salvatore Telesino: tentano furto in un capannone, poi scappano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

CiancittoVince2 : RT @Anpasnazionale: ???? la prevenzione ai rischi e il pericolo di non sapere cosa fare: oggi siamo andati nelle scuole di Badia San Salvato… - Frascarologiuse : @TorinodaScoprir Però che sia una vigna in #Monferrato, possibilmente a San Salvatore Monferrato ! ?? - Salvatore_Pezz : RT @sscnapoli: ?? 21 gennaio - 20:45 CET ?? Stadio San Paolo ?? #NapoliLazio ???? #CoppaItalia ?? #ForzaNapoliSempre -