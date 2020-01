Picchia la fidanzata incinta, 24enne ha un aborto spontaneo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È terribile la storia che proviene dal New Jersey, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 24 anni ha avuto un aborto spontaneo dopo essere stata brutalmente Picchiata dal fidanzato. Picchiata dal compagno, donna ha un aborto spontaneo Lizalee Zayas, una ragazza di 24 anni del New Jersey, negli Stati Uniti, è stata vittima di abusi da parte del compagno. In base a quanto raccontato dalla stessa ragazza tramite social e ai media locali, il compagno l’ha presa a pugni in faccia e a calci fino a quando non è caduta per terra. Il suo ex, ha continuato a farle del male, quando fortunatamente un gruppo di donne è intervenuto dopo aver sentito le urla della ragazza. Dopo aver salvato la giovane Lizalee Zayas, hanno convinto la vittima della vicenda a denunciare quanto accaduto. Oltre alle lesioni riportate in seguito al pestaggio, infatti, la 24enne ha anche perso il bimbo che portava in ... notizie

CronachePicene : Picchia la fidanzata davanti al bar e in una piazzola della superstrada: in aula il racconto shock della vittima |… - ApatheticTuna : @sadstrawbeerry Ma comee Non si picchia la propria fidanzata Ma la picchio io se ti ferisce - infoitinterno : Picchia la fidanzata e la crede morta: dà fuoco alla casa -