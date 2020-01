Monteforte, rifiuta il test alcolemico e tossicologico: denunciato 30enne (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un giovane del posto per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione dei requisiti psicofisici derivanti dalla presunta assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un servizio notturno di perlustrazione del territorio, la pattuglia è intervenuta per un sinistro stradale. L’automobilista, avendo rifiutato l’invito dei militari a sottoporsi al test alcolemico e tossicologico, è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Avellino. A carico del predetto, oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida. L'articolo Monteforte, rifiuta il test alcolemico e tossicologico: denunciato 30enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

