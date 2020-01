Monopattini elettrici, si cambia ancora… (Di martedì 21 gennaio 2020) cambia ancora la normativa per i Monopattini elettrici. La circolazione su strada sarà consentita solo nelle zone 30. Monopattini elettrici solo nelle zone 30. Mezzo passo indietro sulla normativa per la circolazione dei mezzi su strada. Monopattini elettrici, nuova modifica alla normativa Lo scorso 1 gennaio il governo aveva approvato l’equiparazione dei Monopattini elettrici alle biciclette mettendo apparentemente la parola fine alle discussioni sulla normativa per l’uso dei mezzi di trasporti che in poco tempo sono proliferati nelle principali città italiane. Molti Comuni, in attesa della normativa, avevano deciso di bloccare la circolazione dei dispositivi attendendo indicazioni da parte del governo. I Monopattini elettrici potranno circolare su strada solo nelle zone 30 Con un nuovo emendamento il governo corregge il provvedimento inserito nel ... newsmondo

