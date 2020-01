Migranti, partiti per Parigi 68 richiedenti asilo. Lamorgese: «Ora basta con l’approccio da emergenza» (Di martedì 21 gennaio 2020) È partito da Roma un volo diretto a Parigi con 68 richiedenti asilo già accettati dalla Francia nell’ambito delle procedure di ricollocamento avviate dalla Commissione Europea su richiesta dell’Italia. A comunicarlo è il ministero dell’Interno. Con questo primo volo del 2020 sale a 464 il numero dei Migranti redistribuiti in Europa da settembre ad oggi. «Si tratta – secondo il Viminale – della conferma del rinnovato impegno ad una più fattiva solidarietà europea anche per effetto del pre-accordo de La Valletta sottoscritto a settembre da Germania, Francia, Italia e Malta», si legge nella nota del ministero guidato da Luciana Lamorgese – «Sul volo diretto in Francia erano presenti Migranti sbarcati dalle navi: Cigala Fulgosi (02/06/2019); Ocean Viking (16/10/2019); Alan Kurdi (03/11/2019); Ocean Viking (24/11/2019); Aita Mari (26/11/2019). Per ... open.online

Anna26648966 : @Robertogabelli3 @Anna19195616 @matteosalvinimi Migranti fatti entrare da tutti i partiti, Lega compresa. Capisco c… - MarcelloAtanas : RT @Nicolo230592: Onorevole Orfini e tutta la compagnia radical chic buonista, aggiungo anche le sardine, leggete le Parole di questo Cardi… - amaurotto : @lapidari0 @Angela300564201 @giobandnere Ma proprio moltissimo piu' in fondo. Partiti con i documenti, ricevuto ZER… -