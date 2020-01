Maxi truffa all’Inps: inventa 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare (Di martedì 21 gennaio 2020) Una grande truffa all’Inps architettata per il meglio: una donna ha incassato quasi 100 mila euro inventandosi 16 gravidanze in 20 anni. In questo modo, infatti, la donna non lavorava ma otteneva dei benefici e assegni di maternità dall’istituto. La donna aveva programmato la nascita dei suoi “finti” bambini che erano stati registrati anche all’anagrafe ma che non esistevano nella realtà. Quasi tutte le gravidanze, inoltre, erano a rischio e alcune sono finite anche in aborto. truffa all’Inps, finge gravidanze Gli investigato dell’Arma dei Carabinieri di Roma hanno incastrato una 50enne che aveva messo in atto una Maxi truffa all’Inps fingendo 16 gravidanze. Infatti, negli ultimi 20 anni, la donna romana non si era mai recata sul luogo di lavoro nel quale era assunta. Avrebbe dichiarato 16 gravidanze in 20 anni, quasi tutte a rischio, ma ... notizie

Maxi truffa all’Inps per intascare sussidi - 500 persone denunciate dai carabinieri a Matera : A conclusione di una complessa attività di indagine, i militari dell’arma del Comando Provinciale di Matera e del Comando Tutela Lavoro nelle scorse ore hanno provveduto a denunciare oltre cinquecento persone con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell'Istituto nazionale di Previdenza sociale.Continua a leggere

EssilorLuxottica vittima di una Maxi -truffa in Thailandia : “Potrebbe avere un impatto da 190 milioni di dollari” : Una truffa che potrebbe avere un impatto massimo di 190 milioni di dollari. Ne è stata vittima la EssilorLuxottica che, attraverso la controllata Essilor International, ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia , dove ha presentato denuncia come in altre giurisdizioni. La speranza dell’azienda è quella di recuperare almeno parzialmente la perdita per effetto di eventuali rimborsi ...

Pedaggio ‘gratis’ e finti incidenti per Maxi risarcimenti : truffatore pagherà 85mila euro : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un noleggio irregolare per non pagare il Pedaggio in tangenziale e far partire richieste di risarcimento per sinistri stradali mai avvenuti. E’ quanto accertato dalla polizia stradale di Napoli che ha sanzionato per ben 85mila euro il protagonista della tentata truffa. LA VICENDA – Lo scorso giugno N.P., 38enne giuglianese, ha denunciato alla propria compagnia assicurativa un incidente ...

Bologna - rubano bancomat e carte di credito alle Poste : Maxi-truffa da un milione di euro. Le immagini che incastrano tre ventenni : In pochi mesi si sarebbero messi in tasca più di un milione di euro, con prelievi fraudolenti fatti dopo avere rubato bancomat e carte di credito durante la spedizione ai clienti. La Polizia postale dell’Emilia-Romagna ha scoperto e smantellato una banda di ladri, con un blitz nel Centro meccanizzato delle Poste di via Zanardi, a Bologna. Gli agenti hanno arrestato in flagranza tre giovani ‘trasfertisti’ di 22, 23 e 26 anni, ...

Gazzettino : #roma, si inventa sedici gravidanze in 20 anni per non lavorare: maxi truffa all'#inps - GArgento : Finto avvocato del saldo e stralcio raggira decine di persone: la maxi truffa -