Lo Zoo Lager In Sudan

Nel parco Al-Qureshi, a Khartum, capitale del Sudan, cinque leoni stanno vivendo in pessime condizioni: malnutriti, scheletrici e malati. Il parco è gestito dal comune di Khartum, ma il Sudan sta vivendo una grave crisi economica e mancano i fondi; i funzionari del parco acquistano il cibo con i loro soldi, ma non è abbastanza. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando gli appelli e le campagne per salvarli.

