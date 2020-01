LIVE Fognini-Opelka 3-6 6-7 (3) 6-4, 6-3, 7-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: impresa epica dell’azzurro che rimonta da 0-2 e vince al super tie break! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER IL LIVE DELLA PROSECUZIONE DI SINNER-PURCELL (SECONDO MATCH DALLE 00.30) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DEGLI Australian Open DALLE 00.30 (21 GENNAIO) 3.56: grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide degli azzurri agli Australian Open e buona notte 3.55: Al secondo turno Fognini affronterà il vincente della sfida tra l’Australiano Thompson e il kazako Bublik 3.53: Un altro Fognini quello visto oggi in campo a Melbourbne. Ha trovato la chiave per far spostare Opelka e mandare in tilt lo statunitense. Dal doppio fallo del 40-15 sul 2-2, Fognini non ha più ceduto un punto sul proprio servizio! 10-5 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Fognini COMPLETA LA RIMONTA CON UNA RISPOSTA PERFETTAAAAAAA!!! L’azzurro è al secondo turno 9-5 Il servizio di Opelka 9-4 E’ in campo il ... oasport

