LIVE Australian Open 2020 | risultati 22 gennaio in DIRETTA | Berrettini | Sinner e Fognini

00.40 Il #3 al mondo ha esordito senza problemi contro l'americano Steve Johnson. Il serbo invece, ha avuto la meglio su Quentin Halys in cinque parziali dopo un match molto combattuto. 00.37 Oltre all'otto volte campione del torneo di Melbourne, scenderà in campo anche mister 20 Slam Roger Federer contro Filip Krajinovic sulla Rod Laver Arena. 00.34 Tra i match di cartello di giornata, scenderanno in campo Novak Djokovic e il giapponese Tatsuma Ito: il serbo ha perso un set contro Struff mentre l'asiatico ha avuto la meglio sull'indiano Prajnesh Gunnerswaran. 00.31 Per quanto concerne il doppio maschile, scenderanno in campo Andreas Seppi e Lorenzo Sonego contro il duo atipico Jan-Lennard Struff/ Henri Kontinen. 00.28 Il ligure ha rimontato e vinto contro l'americano Reilly Opelka per 3-6 6-7 6-4 6-3 7-6

