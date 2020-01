Legge Bonaccini sui nomadi: aumentano i campi rom (Di martedì 21 gennaio 2020) La norma approvata dalla giunta Pd regolamenta le microaree: ma a Bologna si passa da un campo a due, a Rimini ne nascono cinque. Leggi anche –> Emilia Romagna, Serena Grandi scende in campo per Borgonzoni Una Legge che ha come obiettivo quello di ridurre i campi rom e che, secondo quanto riportato da Il … L'articolo Legge Bonaccini sui nomadi: aumentano i campi rom proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LegaSalvini : #Borgonzoni: Che belle priorità...! Questi del PD (anche se nascondono il simbolo) non si smentiscono mai.… - Stoico26356790 : RT @Teresat14547770: La legge Bonaccini sui nomadi che fa 'moltiplicare' i campi rom - - axell_leone : RT @BorgonzoniPres: Che belle priorità...! Questi del PD (anche se nascondono il simbolo) non si smentiscono mai. -