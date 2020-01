La pupa e il secchione e viceversa: ospiti e anticipazioni coppie stasera (Di martedì 21 gennaio 2020) La pupa e il secchione e viceversa: ospiti e anticipazioni coppie stasera Divertimento, buonumore e tanta allegria, queste le caratteristiche principali de La pupa e il secchione e viceversa. La spassosa trasmissione, in onda oggi 21 gennaio 2020 dalle 21.25 su Italia 1, approda al suo terzo appuntamento con tante novità, sorprese, battibecchi e ospiti speciali. Come di consueto, a presentare i concorrenti e guidare il pubblico tra le esilaranti sfide del programma ci penserà il regista e conduttore Paolo Ruffini accompagnato dalla prorompente showgirl Francesca Cipriani. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi La pupa e il secchione e viceversa! La pupa e il secchione e viceversa: ospiti e anticipazioni coppie stasera Si prospetta una puntata ricca di colpi di scena e scontri quella che prenderà il via tra poche ore su Canale 5. La pupa e il secchione infatti si aprirà ... termometropolitico

