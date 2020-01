La figlia di Claudio Lippi a La prova del cuoco prepara i tacos per un aperitivo perfetto (Foto) (Di martedì 21 gennaio 2020) Un bel ritorno a La prova del cuoco oggi 21 gennaio 2020, la figlia di Claudio Lippi con una delle sue ricette della salute. tacos di barbabietole con mele, anacardi e noci, non sono i classici tacos ovviamente ma Federica Lippi propone delle fettine molto sottili di barbabietola per racchiudere un ripieno che non è per niente messicano. Noci, mele e anacardi e abbiamo un ripieno che fa bene. In più un po’ di miele per accompagnare questo bocconcino delizioso. Accanto a Federica ovviamente papà Claudio Lippi come sempre orgoglioso di sua figlia. Ecco come si preparano i tacos rossi di Federica Lippi per La prova del cuoco, la ricetta facile e veloce. Non perdete le altre ricette in tv, le altre ricette La prova del cuoco. FEDERICA Lippi LA RICETTA DEI tacos DI BARBABIETOLE CON MELE, ANACARDI E NOCI Ingredienti: 1 kg di barbabietole cotte, 300 g di anacardi al naturale, 1 rametto di ... ultimenotizieflash

