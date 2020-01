Junior Cally rischia di essere espulso da Sanremo. Chi è il rapper che sta mettendo nei guai Amadeus. (Di martedì 21 gennaio 2020) Testi molto spinti e un passato turbolento. Junior Cally rischia di essere espulso da Sanremo. Il rapper romano rischia di mettere, ancora una volta, nei guai il direttore artistico. Testi che inneggiano all’alcol e alla violenza fisica. E poi un passato davvero difficile. Insomma, un rapper, ma non un concorrente del Festival. Ma non l’ha pensata così il conduttore Amadeus, che lo ha voluto fortemente sul palco dell’Ariston. Ma adesso, Junior Cally rischia di essere espulso da Sanremo. Il suo nome finito tra i concorrenti del Festival, ha fatto anche girare i suoi testi, che hanno fatto storcere il naso a molti. Tanto da far scomodare anche il leader della Lega Matteo Salvini, come scrive “Il Fatto Quotidiano”, che si scagliato contro uno dei testi più duri del rapper, quello della canzone “Streghe”, dove le donne del video ufficiale vengono ... kontrokultura

matteosalvinimi : #Salvini con @RedRonnie: Junior Cally va nei big? Una volta c’era Morandi, Vasco... ??@RoxyBarTv - LegaSalvini : SANREMO, #SALVINI CONTRO JUNIOR CALLY: 'NON PUÒ SALIRE SUL PALCO CHI SDOGANA FEMMINICIDIO E STUPRO' - RedRonnie : Red Ronnie furioso contro Junior Cally: ‘non deve salire sul palco di Sanremo, è istigazione alla violenza’ -