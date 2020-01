Italia in lutto, è morto Emanuele Severino. La sua ultima lezione: “La morte è avvicinarsi alla gioia” (Di martedì 21 gennaio 2020) Gravissima perdita per il mondo della cultura Italiana. All’età di 90 anni è morto il grande filosofo Emanuele Severino, tra i più famosi della nostra Penisola. Il suo decesso è avvenuto lo scorso 17 gennaio, ma la notizia è stata data oggi a funerali già celebrati, sicuramente per volontà della famiglia. Era nato a Brescia il 26 febbraio del 1929. Il suo papà era un militare di carriera originario della Sicilia e precisamente di Mineo (Catania). Si era laureato a Pavia nel 1950 e dal 1954 al 1969 ha insegnato all’università ‘Cattolica’ di Milano. Ha anche lavorato come docente in altri atenei come il ‘Ca’ Foscari’ di Venezia e il ‘San Raffaele’ di Milano. Ha avuto alcuni studenti di grande rilievo: il futuro cardinale Angelo Scola, Umberto Galimberti, Carmelo Vigna, Luigi Ruggiu, Salvatore Natoli ed Italo Valent. Molti di loro ... caffeinamagazine

MaragnoThomas : @ItalianPolitics Per l'Italia e l'Umanità una perdita impossibile da colmare! Lutto Nazionale e sepoltura di Stat… - howlsmagicshop : Se i bangtan non vengono in italia proclamo il lutto nazionale - RafailRajabzade : RT @ItalyinBaku: L’Italia è vicina al popolo azerbaigiano in questo giorno di profondo lutto. In segno di amicizia, le sincere condoglianze… -